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За визами в Украину обратились 10 россиян. Когда получат разрешение на въезд, неизвестно

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 18:42
За визами в Украину обратились 10 россиян. Когда получат разрешение на въезд, неизвестно - Фото
Паспорт россиянина (Фото - ГПСУ)

По состоянию на 11 июля за визами на въезд в Украину обратились десять россиян. Документы они подавали за пределами России. Об этом в комментарии Суспильному сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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За первую неделю функционирования визового режима обращений не было. Десять визовых анкет россияне подали в течение второй недели. Из них шестеро хотят получить краткосрочную визу, чтобы посетить Украину в частных целях. Еще четыре комплекта документов поданы на получение долгосрочной визы – на воссоединение с семьей, рассказал Николенко.

При этом все россияне подавались через украинские дипучреждения за рубежом, поскольку в России пока этого сделать нельзя – соответствующие центры еще не заработали. Николенко отметил, что люди подавались в четырех странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.

По его словам, рассмотрение документов и вынесение решения займет больше десяти дней. Сколько точно, неизвестно. В связи с тем, что соискателями являются граждане государства-агрессора, проверка будет более тщательной, "чтобы в рассмотрении информации, которую представляют граждане России, могли принять участие и другие компетентные органы Украины, чтобы точно проверить, что человек не представляет угрозы нашей безопасности".

Вадим Ребрина
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визовый режим Россия МИД визы
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