Задержание участника оккупации Крыма в Чехии: РФ требует объяснений и пригрозила ответом

В России отреагировали на задержание в Праге участника оккупации Крыма Александра Франчетти. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что отправили ноту в МИД Чехии, требуют объяснений и пригрозили ответной реакцией, передает пресс-служба российского ведомства.

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Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что после задержания в Праге Франчетти на основании выданного Украиной ордера Интерпола она встретилась с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой. Представительница МИД РФ потребовала "предоставить детальную информацию о мотивах действий чешских властей и об инкриминируемых гражданину РФ правонарушений".

Также Захарова "предупредила" о возможном ухудшении отношений с Чехией и об ответной реакции со стороны РФ.

"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", – заявили в российском министерстве.

В сообщении сказано, что российское посольство направило ноту в МИД Чехии и ждет от чешской стороны "оперативной реакции и ответов на поставленные вопросы".

Франчетти с 1990-х занимается деятельностью в Чехии, имеет право на постоянное проживание в этой стране. В 2014 году он приехал в Крым, вступал и создавал незаконные вооруженные формирования, занимался террором проукраинского населения, а за оккупацию Крыма получил медаль.

12 сентября 2021-го Франчетти задержали в аэропорту Праги по запросу Украины.

13 сентября в Офисе генпрокурора сообщили, что "подтвердили актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве". В ОГП отметили, что обратились в Минюст Чехии еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры Крыма о выдаче Франчетти.

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Оксана Житнюк

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