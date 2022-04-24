Задержанному под Черниговом "асу" Путина объявлено о подозрении: ему грозит пожизненное
Российскому пилоту Су-34 Александру Красноярцеву, который бомбил жилые кварталы Чернигова, объявлено о подозрении, ему грозит пожизненное заключение. Документ опубликован на сайте Офиса генпрокурора.
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5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировки жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб, а летчика Красноярцева украинские силы взяли в плен.
Красноярцев – один из "асов" Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом.
23 апреля СБУ при согласовании прокуратуры сообщила о подозрении Красноярцеву по статье о нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленным убийством (ст. 438 ч. 2). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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