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Задержанному под Черниговом "асу" Путина объявлено о подозрении: ему грозит пожизненное

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 11:22
Задержанному под Черниговом
Скриншот из видеозаписи

Российскому пилоту Су-34 Александру Красноярцеву, который бомбил жилые кварталы Чернигова, объявлено о подозрении, ему грозит пожизненное заключение. Документ опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

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5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировки жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб, а летчика Красноярцева украинские силы взяли в плен.

Красноярцев – один из "асов" Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом.

23 апреля СБУ при согласовании прокуратуры сообщила о подозрении Красноярцеву по статье о нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленным убийством (ст. 438 ч. 2). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Смотрите также видео: "Прекратите авиаудары по Украине". Задержанный под Черниговом "ас" Путина дал показания

Оксана Житнюк
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пилот чернигов Су-34 Александр Красноярцев
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