Задержанный под Черниговом российский пилот – один из "асов" Путина, бомбил Сирию – СБУ

Задержанный на окраинах Чернигова пилот сбитого российского штурмовика майор Красноярцев – один из "асов" Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Общие фото "сбитого летчика" с Асадом и его первый допрос СБУ выложила в видеонарезке в telegram.

"Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях, как жилые дома и кварталы: есть просто цели с координатами", – отметили в СБУ, добавив, что теперь у него впереди – множество длинных разговоров с сотрудниками украинской спецслужбы.

"Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, пришедших с войной на украинскую землю", – заверили в СБУ.

Cегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Один пилот сбитого российского самолета задержан.

В Николаевской области морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника.

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Валерия Кондратова

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