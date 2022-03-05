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Задержанный под Черниговом российский пилот – один из "асов" Путина, бомбил Сирию – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 16:39
Задержанный под Черниговом российский пилот – один из
Фото - скриншот видео СБУ

Задержанный на окраинах Чернигова пилот сбитого российского штурмовика майор Красноярцев – один из "асов" Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Общие фото "сбитого летчика" с Асадом и его первый допрос СБУ выложила в видеонарезке в telegram.

"Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях, как жилые дома и кварталы: есть просто цели с координатами", – отметили в СБУ, добавив, что теперь у него впереди – множество длинных разговоров с сотрудниками украинской спецслужбы.

"Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, пришедших с войной на украинскую землю", – заверили в СБУ.

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Валерия Кондратова
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Служба безопасности Украины война с россией
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