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Разоблачены руководители, поставившие некачественные мины для ВСУ накануне вторжения – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 14:45
Разоблачены руководители, поставившие некачественные мины для ВСУ накануне вторжения – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии артиллерийских мин для Вооруженных Сил, пишет СБУ. Это произошло в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает ведомство в Telegram.

Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку ВСУ артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

Следствие пишет, что к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших от Минобороны заказы на производство этих боеприпасов.

Согласно договорам, предприниматели должны были отгрузить мины до февраля 2022 года, но до этого срока поставили Минобороны лишь часть заказных мин, утверждает СБУ.

Поставленные мины оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха, а такой брак делает невозможным их применение в боевых условиях и приводит к выведению из строя артиллерийского вооружения, отмечает ведомство.

Специалисты оборонного ведомства разоблачили этот факт во время испытания полученных мин, после чего бракованную партию вернули компаниям-производителям для устранения обнаруженных недостатков.

Однако предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности продукции и не поставили украинским защитникам "ни одной единицы" боеприпасов по госзаказу, пишет СБУ.

Руководителям компаний сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных к махинации.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ
  • 11 августа правоохранители сообщили о подозрении директору подрядной организации, которая поставляла военную форму ВСУ на сумму свыше 35 млн грн. Он обвиняется в том, что форма оказалась некачественной и непригодной к использованию.

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Артём Джерипа
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