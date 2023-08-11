Правоохранители сообщили о подозрении директору подрядной организации, поставившей военную форму ВСУ на сумму более 35 млн грн. Подозреваемый обвиняется в том, что форма оказалась некачественной и непригодной к использованию, сообщает Министерство внутренних дел.

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С победителем госзакупок заключили три прямых договора на поставку военной формы, что и было сделано, пишет МВД.

В ходе лабораторных исследований эксперты установили, что форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению, утверждает ведомство.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, в их транспортных средствах, офисных и производственных помещениях.

На временно изъятое имущество будет наложен арест для возмещения причиненного ущерба, отмечает МВД.

Директору швейной фабрики грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Правоохранители проводят сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к схеме, отметили в ведомстве.

Также появилась аудиозапись прослушивания. На нем фигуранты дела обсуждают, в частности, качество изделий и поставки формы по завышенным ценам.

9 августа заместителю начальника Департамента финансов Минобороны сообщили о подозрении. Следствие утверждает, что из-за него государство потеряло более 15 млн. грн.

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