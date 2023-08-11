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Підрядника звинувачують у постачанні неякісної форми для ЗСУ по завищених цінах – відео видео

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11.08.2023, 11:25
Відео: Національна поліція України
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Правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації, яка постачила військову форму ЗСУ на суму понад 35 млн грн. Підозрюваного звинувачують у тому, що форма виявилася неякісною та непридатною до використання, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

З переможцем держзакупівель уклали три прямих договори на постачання військової форми, що й було зроблено, пише МВС.

Під час лабораторних досліджень експерти встановили, що форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням, стверджує відомство.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах, офісних та виробничих приміщеннях.

На тимчасово вилучене майно буде накладено арешт задля відшкодування завданої шкоди, зауважує МВС.

Директору швейної фабрики загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Правоохоронці збирають доказову базу для притягнення усіх причетних до схеми, зазначили у відомстві.

Також з'явився аудіозапис прослуховування. На ньому нібито фігуранти справи обговорюють, зокрема, якість виробів та постачання форми по завищених цінах.

  • 9 серпня заступнику начальника Департаменту фінансів Міноборони повідомили про підозру. Слідство стверджує, що через нього держава втратила понад 15 млн грн.

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Артем Джеріпа
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