Викрито керівників, які поставили неякісні міни для ЗСУ напередодні вторгнення – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії артилерійських мін для Збройних Сил, пише СБУ. Це відбулось напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє відомство в Telegram.

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Йдеться про виконання оборонного контракту на постачання ЗСУ артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.

Слідство пише, що до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали від Міноборони замовлення на виробництво цих боєприпасів.

Згідно з договорами, підприємці мали відвантажити міни до лютого 2022 року, але до цього строку поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, стверджує СБУ.

Поставлені міни виявились бракованими через використання в них неякісного пороху, а такий брак унеможливлює їхнє застосування у бойових умовах і призводить до виведення з ладу артилерійського озброєння, зауважує відомство.

Фахівці оборонного відомства викрили цей факт під час випробування одержаних мін, після чого браковану партію повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків.

Проте підприємці досі не усунули технічні несправності продукції й не поставили українським захисникам "жодної одиниці" боєприпасів за держзамовленням, пише СБУ.

Керівникам компаній повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки.

11 серпня правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації, яка постачала військову форму ЗСУ на суму понад 35 млн грн. Його звинувачують у тому, що форма виявилася неякісною та непридатною до використання.

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