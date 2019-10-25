Задержанный в аэропорту Харькова оказался замом мэра Днепра - УП

Заммэра Днепра Михаил Лысенко (Фото: Facebook Михаил Лысенко)

Мужчина, задержанный в пятницу 25 октября в аэропорту "Харьков", является заместителем мэра Днепра Михаилом Лысенко. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Лысенко находился в розыске МВД, однако сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.

Прокуратура Днепра в комментарии журналистам не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.

Ранее в пятницу в аэропорту Харькова пограничники задержали украинца 1977 года рождения. Мужчина прилетел из Стамбула. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем служебного положения) и ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

по подозрению в присвоении средств на ремонте Нового моста. В сентябре правоохранители объявили в розыск чиновников Днепровской мэрии

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