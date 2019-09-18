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Мэрия Днепра: Подозреваемый в растрате зам Филатова ушел в отпуск

Мэрия Днепра: Подозреваемый в растрате зам Филатова ушел в отпуск - Фото
Заммэра Днепра Михаил Лысенко (Фото: Facebook Михаил Лысенко)
18.09.2019, 19:54

Отпуск продлится до начала октября. Ранее прокуратура объявила чиновника в розыск

Заместитель мэра Днепра Бориса Филатова Михаил Лысенко, которого прокуратура подозревает в причастности к растрате средств на ремонте моста, находится в плановом отпуске. Об этом сообщили в мэрии Днепра, передает Радио Свобода.

По данным пресс-службы, отпуск начался сегодня, 18 сентября, и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было написано еще 2 сентября.

Ранее в мэрии сообщили, что до 17 сентября чиновник находится с командировкой в Турции. До этого Лысенко и другим чиновникам мэрии Днепра сообщили о подозрении в присвоении почти 30 млн гривень бюджетных средств при ремонте Нового моста.

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мэрия Днепра михаил лысенко розыск отпуск прокуратура
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