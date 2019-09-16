В мэрии сказали, где находится объявленный в розыск зам Филатова

Заммэра Днепра Михаил Лысенко (Фото: Facebook Михаил Лысенко)

Заместитель городского головы Днепра Бориса Филатова Михаил Лысенко, ранее объявленный в розыск прокуратурой, находится в командировке. Об этом сообщили в мэрии Днепра, передает Радио Свобода.

В горсовете уточнили, что Лысенко находится в Анкаре (Турция) по приглашению фирмы, с которой Днепр сотрудничает в области инфраструктуры. Продлится командировка до 17 сентября включительно.

Заявление прокуратуры относительно других должностных лиц в мэрии не комментируют.

На странице Филатова в Facebook в посте за 13 сентября сообщается, что Лысенко в Турции подписал меморандум от сотрудничестве Днепра с Анкарой.

Ранее Лысенко и другим чиновникам мэрии Днепра сообщили о подозрении в присвоении почти 30 млн гривень бюджетных средств при ремонте Нового моста.

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