Был в розыске. В аэропорту Харькова задержали украинца

В аэропорту Харькова пограничники задержали украинца 1977 года рождения, который находился в розыске. Об этом сообщает Восточное региональное управление госпогранслужбы в Facebook.
Сообщается, что мужчина прилетел из Стамбула. Во время проверки документов пограничники выяснили, что он находится в розыске. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем служебного положения) и ст. 366 (служебный подлог) УКУ.
После задержания мужчину передали сотрудниками правоохранительных органов.
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