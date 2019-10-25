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Был в розыске. В аэропорту Харькова задержали украинца

Был в розыске. В аэропорту Харькова задержали украинца - Фото
Аэропорт Харьков (фото - Kharkiv Airport/Facebook)
25.10.2019, 12:55

Мужчину подозревают в совершении сразу двух преступлений

В аэропорту Харькова пограничники задержали украинца 1977 года рождения, который находился в розыске. Об этом сообщает Восточное региональное управление госпогранслужбы в Facebook.

Сообщается, что мужчина прилетел из Стамбула. Во время проверки документов пограничники выяснили, что он находится в розыске. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем служебного положения) и ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

После задержания мужчину передали сотрудниками правоохранительных органов.

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