Задержанный в Киеве один из главарей боевиков сбежал в ОРДЛО: как это произошло

Задержанный в Киеве в феврале 2021 года один из главарей террористической организации ДНР, бывший "заместитель министра информации" боевиков Владимир Пряхин выехал на оккупированную территорию. Об этом стало известно 12 января в ходе заседания Шевченковского суда по его делу, сообщает Медийная инициатива за права человека. Эту информацию подтвердил LIGA.net информированный источник в правоохранительных органах.

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Как пишет Медийная инициатива, в суд явилась защитница Пряхина Светлана Новицкая. Отсутствие своего подзащитного она объяснила тем, что он сейчас находится на временно оккупированной территории, якобы потому что у него там больная мать.

"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он поехал ее забрать, но она отказалась уезжать", – сказала адвокат Пряхина.

На вопрос судьи, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, адвокат ответила утвердительно. Следующее заседание должно состояться 18 марта.

Прокурор отметил, что это первая неявка Пряхина в суд, и попросил отложить разбирательство до 18 марта.

"При этом прокурор подчеркнул, что у Пряхина не было меры пресечения", – говорится в сообщении. LIGA.net попросила прокомментировать этот факт СБУ и Офис генпрокурора.

В ОГП LIGA.net пояснили, что срок действия меры пресечения Пряхину в виде ночного домашнего ареста закончился 18 октября 2021 года.

"Ходатайство о его продлении было подано прокурором в суд еще 6 октября 2021 года, однако заседание, назначенное на 7 октября, не состоялось из-за неявки адвоката. А следующее – 18 октября 2021 года - не состоялось в связи с пребыванием на больничном председательствующего судьи и еще одного судьи - в отпуске. Срок действия предварительного решения закончился, поэтому обвиняемый с 19 октября 2021 года остался без меры пресечения. При этом очередное подготовительное заседание было назначено судом только на 12 января 2022 года", - сказано в ответе ОГП на запрос.

Там говорят, что прокурор еще 25 октября 2021 подал ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, однако оно до сих пор не рассмотрено.

В случае неявки обвиняемого на следующее судебное заседание 18 марта без уважительных причин прокурором будет подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия СБУ, подозреваемый "занимал должность" у боевиков с 2014 по 2016 год. Он публично призывал украинцев к поддержке боевиков, пропагандировал интеграцию оккупированных территорий в Россию и агитировал голосовать за такую инициативу на псевдовыборах.

Пряхин вернулся на подконтрольную Украине территорию через Россию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве он начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

В феврале 2021 года его задержали в Киеве и вручили подозрение по статьям УК о посягательстве на территориальную целостность Украины и о создании террористической группы или организации.

Прокуратура, по информации ОГП, просила суд выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

4 января 2022 года Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 12 годам лишения свободы участницу террористической организации ДНР, которая, по материалам контрразведки Службы безопасности Украины, командовала на Донбасса артиллерийским дивизионом боевиков гибридной армии России. До 2014 года осужденная работала в органах МВД Украины.

Вадим Ребрина , Марк Сировой

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