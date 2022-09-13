Контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжает оказывать значительное влияние на боевой дух и военный потенциал России на юге Украины. Задержка отправки подкрепления оккупантов дает Украине возможность продолжать наступление. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 12 сентября.

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Как отмечается, российские военные отводят силы с некоторых позиций на южном направлении.

По мнению экспертов, вряд ли на такой шаг оккупантов повлияло успешное наступление ВСУ в Харьковской области.

Аналитики считают, что отвод войск и попытки переговоров россиян Херсонской группировки о капитуляции – это индикаторы того, что украинские контрнаступления на юге развиваются в напряженном режиме.

В ISW прогнозируют, что успех недавних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание или способность российского военного командования своевременно использовать в Украине недавно сформированные добровольческие подразделения.

Эксперты ссылаются на сообщение Генштаба ВСУ о том, что Россия приостановила отправку новых, уже сформированных частей в Украину из-за недавних потерь оккупантов и недоверия к российскому военному командованию – факторов, которые заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от участия в боевых действиях.

"Эта оценка до сих пор не подтверждена, но низкий моральный дух из-за успеха украинского контрнаступления может оказаться разрушительным для и без того слабой способности Кремля создавать значимую боеспособность", – пишут аналитики.

В ISW отмечают, что развертывание Россией вновь сформированных частей для усиления обороны против контрнаступлений ВСУ было бы оперативно обоснованным решением со стороны российского военного руководства.

"Задержка или возможная приостановка этих развертываний даст украинским войскам время для консолидации, а затем возобновления наступления, если они захотят это сделать, не сталкиваясь с вновь прибывшими и свежими (хотя и недостаточно обученными и недостаточно укомплектованными) подразделениями", – резюмируют аналитики.

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Наталія Медведєва

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