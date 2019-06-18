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18.06.2019, 23:53

"Задолбали": владелец Прямого опроверг слухи о продаже телеканала

"Задолбали": владелец Прямого опроверг слухи о продаже телеканала - Фото
Фото: LIGA.net

Макеенко заявил, что готов рассмотреть вопрос покупки 112 и ZiK

Владелец телеканала Прямой Владимир Макеенко опроверг слухи о возможной продаже канала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Об этом сообщается на сайте Прямого.

"Задолбали... Прямой канал никому не продам! Поэтому хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала. Наоборот, в условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как 112 и ZiK", - заявил Макеенко.

Отмечается, что Макеенко считает, что появление информации о продаже Прямого - спланированная провокация, связанная с активными политическими процессами в Украине.

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14 июня стало известно, что из медиахолдинга ZIK увольняется ряд топ-менеджеров и журналистов из-за смены собственника компании.

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Теги: Прямой, Владимир Макеенко
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