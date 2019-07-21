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Зафиксированы попытки России сорвать выборы в Раду

Зафиксированы попытки России сорвать выборы в Раду - Фото
Фото: EPA
21.07.2019, 18:50

Всемирный конгресс украинцев зафиксировал попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы

Наблюдатели от Всемирного конгресса украинцев зафиксировали попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил президент общественной организации Евгений Чолий, пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Во время президентских выборов наша команда была представлена 122 наблюдателями, которые делали медиа-мониторинг для 30 стран мира, на 20 языках и зафиксировали попытки дезинформировать западный мир об избирательном процессе в Украине, а также пытались очернить каждого из кандидатов. В своем отчете мы еще раз подчеркиваем, что Российская Федерация пыталась сорвать процесс выборов во время президентской кампании в Украине", - сказал Чолий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что российские и оккупационные СМИ продолжали распространять пропаганду, в том числе и в "день тишины". Но в отличие от президентской кампании, сейчас серьезных кибератак зафиксировано не было.

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