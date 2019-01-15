Захват медуниверситета в Одессе: Кабмин решил создать новый вуз

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Минздрав принял решение о создании нового вуза на базе Одесского национального медуниверситета, о рейдерском захвате которого ранее заявляли в ведомстве. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Министерство решило реорганизовать путем слияния Одесский НМУ и Крымский государственный медуниверситет им. Георгиевского.

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"Реорганизацию осуществить в пределах бюджетных назначений, предусмотренных указанному министерству", - говорится в документе.

В распоряжении указано, что студенты Одесского НМУ и Крымского ГМУ продолжают обучение в Национальном одесском медицинском университете.

Таким образом, слияние вузов не повлияет на рабочий процесс в обоих университетах.

10 декабря 2018 года Минздрав заявил о захвате неизвестными Одесского НМУ. В полиции это отрицали.

8 января Минздрав в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. 14 января админздание университета штурмовали десятки сторонников Амосовой. Осенью прошлого года МОЗ сообщил, что из медуниверситета пропали 30 ключевых документов, что сделало невозможным функционирование вуза.