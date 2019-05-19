Захват танкера с украинскими моряками в Египте: вмешался МИД

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Украина требует от египетского Министерства иностранных дел объяснений по ситуации с удерживанием Военно-морскими силами страны танкера Sea Shark с украинскими моряками на борту и требуют незаконной выгрузки нефти. Об этом сообщил замглавы Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Укринформ.

"Посольством Украины направлено ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", - сказал он.

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По словам Кирилича, дело находится на особом контроле ведомства.

Ранее сегодня, 19 мая, капитан судна Виталий Нестеренко заявил, что ситуация критическая и есть угроза жизням украинских моряков.