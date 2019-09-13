Закон о люстрации. В КСУ сказали, когда продолжат его изучать

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд Украины намерен продолжить рассмотрение представления от Верховной Рады на соответствие Конституции статей закона Об очищении власти. Об этом говорится в повестке дня заседаний Большой палаты КСУ.

Согласно документа, рассматривать закон судьи продолжат во вторник, 17 сентября.

10 сентября экс-нардеп Егор Соболев заявил, что суд якобы уже принял решение по закону о люстрации, признав его соответствующим Конституции.

В КСУ в тот день сообщили, что лишь продолжили рассмотрение представления Рады по закону. О решении речь не шла.

4 июля рассмотрение в КСУ закона о люстрации сопровождалось акциями с требованиями не отменять его.

В тот же день в Министерстве юстиции рассказали, чем грозит отмена люстрации.

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