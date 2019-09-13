Закон о люстрации. В КСУ сказали, когда продолжат его изучать

Конституционный суд Украины намерен продолжить рассмотрение представления от Верховной Рады на соответствие Конституции статей закона Об очищении власти. Об этом говорится в повестке дня заседаний Большой палаты КСУ.
Согласно документа, рассматривать закон судьи продолжат во вторник, 17 сентября.
- 10 сентября экс-нардеп Егор Соболев заявил, что суд якобы уже принял решение по закону о люстрации, признав его соответствующим Конституции.
- В КСУ в тот день сообщили, что лишь продолжили рассмотрение представления Рады по закону. О решении речь не шла.
- 4 июля рассмотрение в КСУ закона о люстрации сопровождалось акциями с требованиями не отменять его.
- В тот же день в Министерстве юстиции рассказали, чем грозит отмена люстрации.
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