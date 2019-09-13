Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Закон о люстрации. В КСУ сказали, когда продолжат его изучать

Закон о люстрации. В КСУ сказали, когда продолжат его изучать - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 15:23

Решение по закону об очищении власти еще не принималось. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний

Конституционный суд Украины намерен продолжить рассмотрение представления от Верховной Рады на соответствие Конституции статей закона Об очищении власти. Об этом говорится в повестке дня заседаний Большой палаты КСУ.

Согласно документа, рассматривать закон судьи продолжат во вторник, 17 сентября.

  • 10 сентября экс-нардеп Егор Соболев заявил, что суд якобы уже принял решение по закону о люстрации, признав его соответствующим Конституции. 
  • В КСУ в тот день сообщили, что лишь продолжили рассмотрение представления Рады по закону. О решении речь не шла.
  • 4 июля рассмотрение в КСУ закона о люстрации сопровождалось акциями с требованиями не отменять его.
  • В тот же день в Министерстве юстиции рассказали, чем грозит отмена люстрации.

Читайте также: КСУ может опередить новую Раду с законом о люстрации - Рябошапка

Напишите нам
люстрация ксу закон о люстрации судьи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 