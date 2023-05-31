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Залужный обсудил с Милли планы ВСУ по освобождению территории Украины

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 21:06
Залужный обсудил с Милли планы ВСУ по освобождению территории Украины - Фото
Валерий Залужный на связи с Марком Милли (фото — пресс-служба Офиса президента)

Главком ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и обсудил с ним планы ВСУ и военную помощь. 

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Залужный сообщил, что рассказал Милли об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по освобождению украинской территории и возможных действиях противника.

Главком подчеркнул, что при обсуждении потребностей обороны в качестве приоритета была выделена поставка дальнобойных снарядов.

Он также проинформировал американского коллегу о массированных российских атаках ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. "Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16", – считает Залужный.

  • Ранее сообщалось, что полномочия Марка Милли на посту главы Объединенного комитета начальников штабов США заканчиваются осенью 2023 года. Планируется, что должность займет нынешний командующий ВВС США Чарльз Браун, если его кандидатуру утвердит Конгресс.  
  • 25 мая Милли заявил на брифинге по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн", что все стратегические планы РФ в войне против Украины недостижимы, и стране-агрессору уже не удастся победить. 
Сергей Бережной
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