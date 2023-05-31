Залужний обговорив із Міллі плани ЗСУ щодо звільнення території України

Головком ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та обговорив із ним плани ЗСУ та військову допомогу.

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Залужний повідомив, що розповів Міллі про обстановку на фронті, подальші плани ЗСУ щодо звільнення української території та можливі дії противника.

Головком наголосив, що під час обговорення потреб оборони як пріоритет було виділено постачання далекобійних снарядів.

Він також поінформував американського колегу про масовані російські атаки ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. "Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України завдяки додатковим системам та винищувачам F-16", – вважає Залужний.

Раніше повідомлялося, що повноваження Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів США закінчуються восени 2023 року. Планується, що посаду обійме нинішній командувач ВПС США Чарльз Браун, якщо його кандидатуру затвердить Конгрес.

25 травня Міллі заявив на брифінгу за підсумками чергового засідання у форматі "Рамштайн", що всі стратегічні плани РФ у війні проти України недосяжні, і країні-агресору вже не вдасться перемогти.

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