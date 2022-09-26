Залужный: Победа над Россией не будет окончательной, даст время готовиться к новой войне
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный уверен, что сегодняшняя война с Россией не последняя. Об этом Залужный сказал в интервью Time.
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Как отмечается, главком ВСУ готовится к "долгой и кровавой" битве с Россией.
"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной", – сказал Залужный.
Он считает, что поражение России в этой войне станет возможностью для подготовки к следующему нападению страны-агрессора.
"Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне", – сказал главнокомандующий ВСУ.
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- В начале сентября замглавы Минобороны Польши прогнозировал, что через 3-10 лет будет серьезный риск войны с Россией.
- 19 сентября президент США Джо Байден заявил, что победой будет полное вытеснение России с оккупированных территорий Украины.
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