Залужный: Победа над Россией не будет окончательной, даст время готовиться к новой войне

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный уверен, что сегодняшняя война с Россией не последняя. Об этом Залужный сказал в интервью Time.

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Как отмечается, главком ВСУ готовится к "долгой и кровавой" битве с Россией.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной", – сказал Залужный.

Он считает, что поражение России в этой войне станет возможностью для подготовки к следующему нападению страны-агрессора.

"Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне", – сказал главнокомандующий ВСУ.

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В начале сентября замглавы Минобороны Польши прогнозировал, что через 3-10 лет будет серьезный риск войны с Россией.

19 сентября президент США Джо Байден заявил, что победой будет полное вытеснение России с оккупированных территорий Украины.

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Наталія Медведєва

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