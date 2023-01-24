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Залужный получил в наследство $1 млн и пожертвовал его ВСУ

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24.01.2023, 22:29
Залужный получил в наследство $1 млн и пожертвовал его ВСУ - Фото
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)
дополнено

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный получил в наследство $1 млн и пожертвовал его ВСУ. Об этом сообщило NYT.

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"Что касается пожертвований от частных лиц, то командующий украинской армией генерал Валерий Залужный в этом месяце пожертвовал военным $1 миллион из наследства, которое он получил от американца украинского происхождения Григория Степанца, по словам семьи Степанец", – говорится в сообщении.

Пожертвование подтвердили в пресс-службе военного ведомства, уточнили в NYT.

ДОПОЛНЕНО в 23:20. Управление по связям с общественностью Генштаба ВСУ в ответ на запрос LIGA.net сообщило, что информация о направлении Залужным наследства на нужды армии, опубликованная в NYT, соответствует действительности.

Как отмечается, согласно завещанию гражданина США украинского происхождения Григория Степанца от 15 ноября 2022 года, Залужный стал одним из получателей наследства в размере $1 млн.

"Генерал Залужный направил эти деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года", – говорится в ответе управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

"Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание", – сказал Залужный.

СПРАВКА. Григорий Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец воевал во Второй мировой войне и погиб в октябре 1941 года.

Григорий окончил с отличием среднюю школу и МГУ имени М.В. Ломоносова. Получил степень магистра по математике, степень магистра по химии и степень кандидата наук по физической химии. Свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками, перевел несколько книг.

Работая в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов и вскоре был уволен советской властью по сфальсифицированному поводу. Позже его преследовал КГБ, и он не мог работать.

В 1989 году смог выехать в США и работал в Microsoft разработчиком программного обеспечения.

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Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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ВСУ наследство Валерий Залужный пожертвование
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