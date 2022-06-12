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Залужный попросил у главного генерала США больше артиллерии калибра 155 мм

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 21:08
Залужный попросил у главного генерала США больше артиллерии калибра 155 мм - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в воскресенье провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Он касался текущей ситуации на фронте и потребностей Украины в оружии, сообщается на странице украинского генерала в Facebook.

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"Я еще раз повторил генералу Милли свою просьбу – в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", — рассказал Залужный.

Генерал сообщил Милли, которого он называет "своим наставником", что у России на севере Луганской области десятикратное огневое преимущество над ВСУ.

Несмотря на плотный огонь, украинской армии удалось приостановить продвижение противника. В ответ на это, считает Залужный, оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от Украины адекватных действий.

В общей сложности ширина фронта сейчас составляет 2450 км, заявил Залужный. На 1105 км ведутся активные боевые деяния.

Залужный и Милли также "обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации".

  • Украина применяет на передовой уже пять систем 155-мм артиллерии: гаубицы М777, гаубицы FH70, самоходные артиллерийские установки CAESAR, гаубицы М109А3 и САУ AHS Krab.
Андрей Водяный
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США война оружие артиллерия Валерий Залужный Марк Милли
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