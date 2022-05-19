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Залужный: ВСУ отобрали у россиян стратегическую инициативу и нанесли им критические потери

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 22:50
Залужный: ВСУ отобрали у россиян стратегическую инициативу и нанесли им критические потери - Фото
Фото - Facebook Залужного

Украине удалось отобрать у России стратегическую инициативу, заставить ее отказаться от главной цели в войне, и сейчас украинские силы не только ведут оборону, но и проводят контрнаступательные действия. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе заседания военного комитета НАТО на уровне начальников штабов в формате с Украиной.

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"Война с 2014 года стала для нас, украинцев, настоящей войной. Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба была для нас наукой. Мы понимали, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовились к ней", – заявил Залужный.

По его словам, в Украине было понимание, что именно первый месяц полномасштабной войны будет переломным, и украинским силам удалось отобрать у врага стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киева.

"Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", – сказал Залужный.

Он сообщил, что украинские силы уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, составляющим основу Черноморского флота РФ.

"Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО. Ведь любая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", – отметил Залужный.

Главком ВСУ подчеркнул, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, и речь идет о сочетании операций, что требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.

  • По данным Генштаба, сейчас российские оккупанты сосредоточили основные усилия на Донецком направлении, где применяют авиацию, артиллерию, минометы и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

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Оксана Житнюк
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ВСУ Валерий Залужный контрнаступление
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