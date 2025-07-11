Залужный: В США значительные запасы устаревших ракет, которые можно было бы передать ВСУ
США в настоящее время располагают значительными запасами устаревших или подлежащих утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать эффективным решением без дополнительных бюджетных затрат. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в статье для Украинской правды.
Залужный отметил, что по состоянию на конец 2023 года в США было произведено более 170 000 ракет Hellfire различных модификаций.
Значительная часть этих боеприпасов была произведена в период с 1998-го по 2018 год, а срок их эксплуатации обычно составляет 20–25 лет, после чего требуется их официальное списание или утилизация.
Кроме того, в рамках многолетней программы Пентагона осуществляется поэтапный переход на новую систему JAGM, которая вытесняет Hellfire как в производстве, так и в эксплуатации.
Таким образом, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам, отметил Залужный.
"Украина может воспользоваться этим шансом, систематически направляя официальные запросы в рамках различных программ, обосновывая потребность в оперативном укреплении обороноспособности и гарантируя США рациональное использование запасов", – отметил посол Украины в Великобритании.
- Associated Press сообщило, что В Украину уже направляется оружие по указанию президента США Дональда Трампа – высокоточные ракеты GMLRS и 155-мм снаряды. Но неизвестно, когда именно начались перевозки оружия.
- По данным Reuters, Трамп впервые может использовать полномочия президента для предоставления военной помощи Украине на сумму около 300 миллионов долларов. В частности, речь может идти о ракетах для Patriot.