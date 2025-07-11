Залужный: В США значительные запасы устаревших ракет, которые можно было бы передать ВСУ

Передача США устаревших ракет Украине вместо их утилизации стала бы эффективным решением для обеих стран, отметил Залужный

Валерий Залужный (Фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

США в настоящее время располагают значительными запасами устаревших или подлежащих утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать эффективным решением без дополнительных бюджетных затрат. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в статье для Украинской правды.

Залужный отметил, что по состоянию на конец 2023 года в США было произведено более 170 000 ракет Hellfire различных модификаций.

Значительная часть этих боеприпасов была произведена в период с 1998-го по 2018 год, а срок их эксплуатации обычно составляет 20–25 лет, после чего требуется их официальное списание или утилизация.

Кроме того, в рамках многолетней программы Пентагона осуществляется поэтапный переход на новую систему JAGM, которая вытесняет Hellfire как в производстве, так и в эксплуатации.

Таким образом, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам, отметил Залужный.

"Украина может воспользоваться этим шансом, систематически направляя официальные запросы в рамках различных программ, обосновывая потребность в оперативном укреплении обороноспособности и гарантируя США рациональное использование запасов", – отметил посол Украины в Великобритании.