Залужний: У США значні запаси застарілих ракет, які можна було б віддати ЗСУ замість утилізації

Валерій Залужний (Фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

США наразі володіють значними запасами застарілих або готових до утилізації ракет, передання яких Україні могло б стати дієвим рішенням без додаткових бюджетних витрат. Про це розповів посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у статті для Української правди.

Залужний зазначив, що на кінець 2023 року в США виготовлено понад 170 000 ракет Hellfire різноманітних модифікацій.

Значну частину цих боєприпасів випущено ще в 1998–2018 роках, а строк їхньої експлуатації зазвичай становить 20–25 років, після чого вони потребують офіційного списання або утилізації.

Крім того, в рамках багаторічної програми Пентагону здійснюється поступовий перехід на нову систему JAGM, яка витісняє Hellfire виробничо й операційно.

Таким чином, значну частину застарілого озброєння буде утилізовано або передано іншим країнам-союзникам, зазначив Залужний.

"Україна може скористатись цим шансом, системно надсилаючи офіційні запити в рамках різноманітних програм, аргументуючи потреби в оперативному посиленні обороноздатності та гарантуючи США раціональне розпорядження запасами", – зазначив посол України у Великій Британії.