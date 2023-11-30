Залужный обсудил ход войны с главой комитета начальников штабов США Брауном

Валерий Залужный (Фото: t.me/CinCAFU)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом он сообщил в Telegram.

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Как написал Залужный, военачальники обсудили обстановку на фронте.

По словам главкома ВСУ, Силы обороны наносят агрессору "существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта".

Военные договорились совместно искать решения для получения ВСУ преимущества в воздухе, огневом поражении и разминировании.

Залужный также поделился с Брауном данными об эффективности "определенных типов вооружений".

"Благодарю генерала Брауна и весь американский народ за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами", – написал главком.

1 октября генерал Браун официально стал новым главой Объединенного комитета начальников штабов США, заменив на этом посту Марка Милли.

Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военного могущества": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".

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