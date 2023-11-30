Залужний обговорив перебіг війни з головою комітету начальників штабів США Брауном
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це він повідомив у Telegram.
Як написав Залужний, воєначальники обговорили ситуацію на фронті.
За словами головкому ЗСУ, Сили оборони завдають агресору "суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту".
Військові домовилися спільно шукати рішення для отримання ЗСУ переваги у повітрі, вогневій поразці та розмінуванні.
Залужний також поділився із Брауном даними про ефективність "певних типів озброєнь".
"Дякую генералу Брауну та всьому американському народу за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами", – написав головком.
- 1 жовтня генерал Браун офіційно став новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, замінивши на цій посаді Марка Міллі.
- Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".
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