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Залужный пишет диссертацию в Одесской юридической академии. Тема засекречена – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 11:56
Залужный пишет диссертацию в Одесской юридической академии. Тема засекречена – фото - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный пишет диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия" имени Кивалова "на специальную тему, составляющую государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка". Об этом говорится на сайте информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Тема и аннотация научной работы главкома засекречены в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Свода сведений, составляющих государственную тайну" от 2020 года.

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В то же время известны ключевые слова, содержащиеся в диссертации Залужного: дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, дисциплина.

Дата и место защиты диссертации не указываются.

Также отмечено, что в течение года Залужный сделал шесть публикаций по теме диссертации в украинских изданиях.

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  • В середине сентября стало известно, что начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов намерен поступить в аспирантуру в университет "Острожской академии". По словам ректора Острожской академии, учебное заведение окончили Залужный, девять боевых генералов и командующий 30 армией, а потому вуз стал популярным.

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Милана Головань
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войнаВалерий Залужныйдиссертация
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