Залужний пише дисертацію в Одеській юридичній академії. Тема засекречена – фото

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пише дисертацію в Національному університеті "Одеська юридична академія" на спеціальну тему, що становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки й охорони правопорядку. Про це йдеться на сайті інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Тема й анотація наукової роботи головкома засекречені відповідно статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 2020 року.

Водночас відомі ключові слова, що містяться у дисертації Залужного: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

Дата та місце захисту дисертації не вказані.

Також указано, що протягом року Залужний зробив шість публікацій за темою дисертації в українських виданнях.

У середині вересня 2023 року стало відомо, що начальник української військової розвідки Кирило Буданов має намір вступити до аспірантури до університету "Острозька академія". За словами ректора Острозької академії, навчальний заклад закінчили Залужний, дев'ять бойових генералів і командувач 30 армії, а тому ВНЗ став популярним.

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