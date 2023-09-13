Буданов хоче вступити до аспірантури в Острозьку академію. Спеціальність — політологія

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов має намір вступити до аспірантури до університету "Острозька академія". Про це стало відомо з рейтингових списків вступників до аспірантури навчального закладу.

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За даними рейтингу, Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія", він обрав вечірню форму навчання.

Ректор Острозької академії Ігор Пасічник підтвердив інформацію Суспільному. За його словами, академію закінчили головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, дев'ять бойових генералів та командувач 30 армії, а тому ВНЗ став популярним.

"Тут досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають до магістратури чи аспірантури найвідоміші особи в Україні", — сказав Пасічник.

Він зазначив, що Буданова поки не зараховано до аспірантури університету.

"Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим паче в нас така спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які саме пов'язані з питаннями, що стосуються військової справи", — заявив ректор.

Буданов закінчив Одеський інститут сухопутних військ у 2007 році.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції, то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.

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