Буданов хочет поступить в аспирантуру в Острожскую академию. Специальность — политология

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов собирается поступить в аспирантуру в университет "Острожская академия". Об этом стало известно из рейтинговых списков поступающих в аспирантуру учебного заведения.

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Согласно данным рейтинга, Буданов первый в списке на специальность "Политология", он выбрал вечернюю форму обучения.

Ректор Острожской академии Игорь Пасечник подтвердил информацию Суспильному. По его словам, академию закончили главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30 армии, а поэтому ВУЗ стал популярен.

"Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", — сказал Пасечник.

Он отметил, что Буданов пока не зачислен в аспирантуру университета.

"Совершенно закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что у нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — заявил ректор.

Буданов закончил Одесский институт сухопутных войск в 2007 году.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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