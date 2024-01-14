Залужный после Купянска посетил другие участки фронта: появились фото
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала последние несколько дней провели на юге – работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Об этом сообщается в соцсетях Залужного.
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"Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, которые выполняют задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", — говорится в сообщении.
ОСУВ "Таврия" – это Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское направления. ОСУВ "Одесса" – Херсонское направление (Крынки).
Отдельно с командующим Военно-морскими силами подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря.
- 9 января стало известно, что Залужный и Шаптала вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили позиции Сил обороны возле Купянска в Харьковской области.
- По словам Залужого, там также была определена последовательность шагов с учетом постоянного изменения оперативной ситуации, возможностей, а также принято решение по обеспечению первоочередных потребностей подразделений.