Залужний після Куп'янська відвідав інші ділянки фронту: з'явились фото
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала останні кілька днів провели на півдні – працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Про це повідомляється у соцмережах Залужного.
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"Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", – йдеться в повідомленні.
ОСУВ "Таврія" – це Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський та Запорізький напрямки. ОСУВ "Одеса" – Херсонський напрямок (Кринки).
Окремо з командувачем Військово-морських сил детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.
- 9 січня стало відомо, що Залужний і Шаптала разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали позиції Сил оборони біля Куп'янська в Харківській області.
- За словами Залужного, там також було визначено послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної ситуації, спроможностей, а також ухвалено рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів.