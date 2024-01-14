Залужний після Куп'янська відвідав інші ділянки фронту: з'явились фото

Фото: головнокомандувач ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала останні кілька днів провели на півдні – працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Про це повідомляється у соцмережах Залужного.

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"Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", – йдеться в повідомленні.

ОСУВ "Таврія" – це Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський та Запорізький напрямки. ОСУВ "Одеса" – Херсонський напрямок (Кринки).

Фото: головнокомандувач ЗСУ

Фото: головнокомандувач ЗСУ

Фото: головнокомандувач ЗСУ

Окремо з командувачем Військово-морських сил детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.