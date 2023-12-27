Залужный защитил засекреченную диссертацию по праву

Валерий Залужный (Фото: Telegram главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный защитил диссертацию по специальной теме, составляющей государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка. Об этом свидетельствуют данные на сайте информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

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Работа писалась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" по образовательной программе "Право".

Защитив диссертацию, Залужный получил научную степень доктора философии.

Хотя тема и работа главкома засекречена, опубликованы ключевые ее слова. Диссертация связана с дисциплиной, в частности военной и служебной, а также дисциплинарными проступками, взысканиями, морально-психологическим обеспечением, боевым иммунитетом, военной юстицией и Дисциплинарным уставом ВСУ.

За год Залужный сделал шесть публикаций по теме диссертации в украинских изданиях.

В середине сентября 2023 года стало известно, что начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов намерен поступить в аспирантуру в университет "Острожская академия". По словам ректора Острожской академии, учебное заведение окончили Залужный, девять боевых генералов и командующий 30 армией, а потому вуз стал популярным.

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