Залужний захистив засекречену дисертацію з права

Валерій Залужний (Фото: Telegram головнокомандувача ЗСУ)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний захистив дисертацію на спеціальну тему, що становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки й охорони правопорядку. Про це свідчать дані на сайті інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Робота писалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" за освітньою програмою "Право".

Захистивши дисертацію, Залужний здобув науковий ступінь доктора філософії.

Хоча тема та робота головкома є засекреченою, опубліковано ключові її слова. Дисертація пов'язана з дисципліною, зокрема військовою та службовою, а також дисциплінарними проступками, стягненнями, морально-психологічним забезпеченням, бойовим імунітетом, військовою юстицією та Дисциплінарним статутом ЗСУ.

Впродовж року Залужний зробив шість публікацій за темою дисертації в українських виданнях.

У середині вересня 2023 року стало відомо, що начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов має намір вступити до аспірантури до університету "Острозька академія". За словами ректора Острозької академії, навчальний заклад закінчили Залужний, дев'ять бойових генералів і командувач 30 армії, а тому ВНЗ став популярним.

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