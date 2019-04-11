Замена бордов с Путиным не связана с критикой – штаб Порошенко

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Замена билбордов с изображением кандидата в президенты Петра Порошенко вместе с главой страны-агрессора Владимиром Путиным не связана с критикой общественности, а была запланирована заранее. Об этом LIGA.net сказал спикер штаба действующего главы государства Олег Медведев.

Ранее в социальных сетях появились фото замены бордов: теперь на них Порошенко один и надпись "21 квітня. Вирішальний вибір".

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Фото: социальные сети

9 апреля в городах Украины появились билборы с фото Порошенко и Путина. Заказчик - штаб действующего президента. Помимо бордов бесплатно распространялись 4 млн экземпляров газеты, на обложке которой также изображены Порошенко и Путин.



10 апреля Медведев пояснил концепцию бордов: задача будущего президента - не рассмешить Путина, а дать отпор агрессору.

В МИД РФ на билборды отреагировали с иронией.