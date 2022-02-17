Заместителя посла США выслали из России – СМИ

Сегодня, 17 февраля, из России выслали заместителя посла США Барта Гормана, в посольстве США "изучают варианты ответа". Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на американскую дипмиссию.

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"Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, который являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды", – сказано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Горман "недавно уехал в рамках ротации, так как его командировка завершилась в январе". Теперь он не может вернуться в Россию, где пробыл менее трех лет, несмотря на то, что у него есть действующая виза.

Действия России против американского дипломата в посольстве США назвали "необоснованными" и уточнили, что "рассматривают этот шаг как нагнетание в отношениях и изучают возможные варианты ответа".

В посольстве дипломат отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.

5 февраля 2021 года Россия выслала трех европейских дипломатов за поддержку Навального и участие в протестах.

Двоих российских дипломатов вышлют из Косово за угрозу национальной безопасности.

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Яна Катасонова

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