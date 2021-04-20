Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на шпионский скандал в марте

Россия высылает двух дипломатов из Болгарии в ответ на объявление персонами нон грата двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Персонами нон грата в России объявлены первый секретарь консульской службы посольства Болгарии Н.Панайотов и первый секретарь посольства по торгово-экономическим вопросам Ч. Христозов. Они должны покинуть Россию в течение 72 часов.

Решение принято в ответ на "ничем не мотивированную", по мнению российского МИД, высылку российских дипломатов из Болгарии.

19 марта 2021 года в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек – по подозрению в шпионаже в пользу России.

В тот же день двоих участников шпионской группы арестовали. Один из задержанных пытался скрыться, но его поймали возле здания посольства России.

22 марта два российских дипломата были высланы из Болгарии.

Денис Юдин

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