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Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на шпионский скандал в марте

20.04.2021, 15:26
Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на шпионский скандал в марте - Фото
МИД РФ (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Россия высылает двух дипломатов из Болгарии в ответ на объявление персонами нон грата двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Персонами нон грата в России объявлены первый секретарь консульской службы посольства Болгарии Н.Панайотов и первый секретарь посольства по торгово-экономическим вопросам Ч. Христозов. Они должны покинуть Россию в течение 72 часов.

Решение принято в ответ на "ничем не мотивированную", по мнению российского МИД, высылку российских дипломатов из Болгарии.

  • 19 марта 2021 года в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек – по подозрению в шпионаже в пользу России.
  • В тот же день двоих участников шпионской группы арестовали. Один из задержанных пытался скрыться, но его поймали возле здания посольства России.
  • 22 марта два российских дипломата были высланы из Болгарии.
Денис Юдин
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высылка дипломатов Россия болгария персона нон грата
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