Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на шпионский скандал в марте
20.04.2021, 15:26
МИД РФ (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)
Россия высылает двух дипломатов из Болгарии в ответ на объявление персонами нон грата двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
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Персонами нон грата в России объявлены первый секретарь консульской службы посольства Болгарии Н.Панайотов и первый секретарь посольства по торгово-экономическим вопросам Ч. Христозов. Они должны покинуть Россию в течение 72 часов.
Решение принято в ответ на "ничем не мотивированную", по мнению российского МИД, высылку российских дипломатов из Болгарии.
- 19 марта 2021 года в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек – по подозрению в шпионаже в пользу России.
- В тот же день двоих участников шпионской группы арестовали. Один из задержанных пытался скрыться, но его поймали возле здания посольства России.
- 22 марта два российских дипломата были высланы из Болгарии.
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