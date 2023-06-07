Замгенпрокурора, которого якобы заметили ночью в ресторане, заявил, что это был не он

Сегодня, 7 июня, заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца заявил, что человек, которого зафиксировали на видео журналисты УП, – не он, а кто-то другой. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Как отмечается, 7 июня 2023 года на сайте УП была размещена статья с заголовком "Киев вечерний. Комендантский. УП нашла рестораны, работающие ночью".

Также на YouTube-канале УП размещен видеоматериал под названием: "Как украинские чиновники нарушают комендантский час в ресторанах".

В этих материалах упоминается фамилия Мустецы с утверждением, что на видео зафиксирован именно он.

"Сегодня Игорь Мустеца направил письмо в редакцию издания "Украинская правда", в котором заявил, что на видео зафиксирован совсем другой человек, а не он, а также, что ни одно из указанных заведений он не посещал", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Вчера "Украинская правда" опубликовала видео-расследование о том, как чиновники отдыхают в столичных ресторанах в комендантский час. В сюжете можно заметить директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никорака, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустецу.

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