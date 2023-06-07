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Заступник генпрокурора, якого нібито помітили вночі у ресторані, заявив, що це був не він

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 19:47
Заступник генпрокурора, якого нібито помітили вночі у ресторані, заявив, що це був не він - Фото
Скриншот відео УП

Сьогодні, 7 червня, заступник генерального прокурора Ігор Мустеца заявив, що людина, яку зафіксували на відео журналісти УП, – не він, а хтось інший. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як зазначається, 7 червня 2023 року на сайті УП було розміщено статтю із заголовком "Київ вечірній. Комендантський. УП знайшла ресторани, які працюють уночі".

Також на YouTube-каналі УП розміщено відеоматеріал під назвою: "Як українські чиновники порушують комендантську годину в ресторанах".

У цих матеріалах згадується прізвище Мустеци з твердженням, що на відео зафіксовано саме його.

"Сьогодні Ігор Мустеца скерував лист до редакції видання "Українська правда", в якому заявив, що на відео зафіксована зовсім інша людина, а не він, а також, що жоден із вказаних закладів він не відвідував", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

  • Вчора "Українська правда" опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у столичних ресторанах у комендантську годину. У сюжеті можна побачити директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Нікорака, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

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Наталія Медведєва
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