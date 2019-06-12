Замглавы ГБР заявила, что Труба узурпировал власть в ведомстве

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель главы Госбюро расследований Ольга Варченко заявила, что глава ведомства Роман Труба "единолично принимает некоторые решения, в том числе, кадровые. Об этом она написала в своем Facebook.

Варченко сообщила, что Труба встречался с президентом Владимиром Зеленским, который "предоставил ему некоторые полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям". "Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть", - написала она.

При этом Варченко заявляет: "Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать некоторые решения, в том числе, кадровые и распределение обязанностей, он опять это делает". Согласия от заместителей, по словам замглавы ведомства, Труба не получал.

29 мая сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова сообщила об увольнении четырех руководителей подразделений ГБР, отметив: "Как предполагалось, полетели головы в Государственном бюро расследований".

Труба уточнил, что "головы не летят" - происходит кадровая ротация.