Замглавы МИД говорит, что ГБР дважды вручило ему подозрение по делу Порошенко

Егор Божок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замминистра иностранных дел Егор Божок, который является фигурантом дела о якобы незаконном назначении Сергея Семочко на должность замглавы Службы внешней разведки, заявил, что Госбюро расследований дважды вручило ему подозрение, что, по мнению генпрокурора Ирины Венедиктовой, может быть поводом для его обжалования. Об этом Божок сообщил в ответ на запрос Укринформа.

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По его словам, ГБР 10 апреля объявило ему подозрение в превышении власти и служебных полномочий в условиях особого периода. Речь о времени, когда Божок занимал должность главы Службы внешней разведки. Ему инкриминировали подписание приказа о назначении Семочко на основании, как считают в ГБР, заведомо незаконного указа пятого президента Петра Порошенко.

Божок говорит, что после этого Печерский райсуд и Апелляционный суд Киева признали указанное подозрение необоснованным.

Однако 10 июня ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое, по словам чиновника, полностью повторяет фабулу предыдущего "и содержит только косметические изменения в части правовой квалификации".

В тот же день, 10 июня в ГБР заявили, что сообщили о подозрении Порошенко по делу Семочко. Адвокаты пятого президента настаивают на незаконности действий прокуратуры. Они убеждены, что о подозрении народному депутату должен сообщать лично генпрокурор. Между тем Венедиктова отказалась это делать, она заявила, что все было законно, и если бы она повторно вручила подозрение Порошенко, то это могло бы стать поводом для его обжалования.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.

В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.

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