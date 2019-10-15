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Замглавы ОП анонсировал сокращение дел в Верховном суде

Замглавы ОП анонсировал сокращение дел в Верховном суде - Фото
Андрей Смрнов (Фото: Андрей Смирнов/Facebook)
15.10.2019, 14:42

Андрей Смирнов указал на актуальность ограничения количества дел, доходящих до ВС, в связи с ожидаемым сокращением его состава вдвое

В Офисе президента разрабатывают нормы законодательства, чтобы снизить нагрузку на Верховный суд. Об этом рассказал заместитель главы ОП по судебной реформе Андрей Смирнов в интервью Цензор.нет.

Смирнов указал на актуальность таких норм в свете возможного сокращения Радой состава ВС с 200 до 100 судей.

"Необходимо установить четкие критерии и основания, по которым дело может быть пересмотрено в Верховном суде. На сегодняшний день отдельные палаты завалены невероятным количеством дел, а это невыносимая нагрузка для судей. Споры про алименты могли бы заканчиваться апелляцией", - рассказал Смирнов.

Одной из проблем нынешнего состояния ВС Смирнов назвал нестабильность судебной практики, когда одно и то же решение по правоотношениям опровергается другим решением по точно таким же отношениям. По его словам, предлагаемые изменения призваны сформировать стабильную судебную практику и повысить эффективность ВС.

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верховный суд реформа Андрей Смирнов
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