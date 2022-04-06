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Запад перейдет к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии – глава МО Литвы

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 12:15
Запад перейдет к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии – глава МО Литвы - Фото
Арвидас Анушаускас (фото - ЕРА)

Страны Запада наращивают военную помощь Украине и постепенно перейдут к передаче ВСУ тяжелой боевой техники. Уверенность в этом выразил в интервью каналу LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет Delfi.

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Глава МО страны напомнил о нескольких танках, которые передала Украине Чехия.

"Думаю, она [военная помощь] может увеличиться – и увеличится. <...> Полагаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии", – сказал он.

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Евгений Пилипенко
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война вооружение военная помощь союзники Арвидас Анушаускас
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