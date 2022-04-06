Запад перейдет к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии – глава МО Литвы

Страны Запада наращивают военную помощь Украине и постепенно перейдут к передаче ВСУ тяжелой боевой техники. Уверенность в этом выразил в интервью каналу LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет Delfi.

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Глава МО страны напомнил о нескольких танках, которые передала Украине Чехия.

"Думаю, она [военная помощь] может увеличиться – и увеличится. <...> Полагаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии", – сказал он.

16 февраля 2022 года Анушаускас говорил об "отводе" российских войск от Украины: "Пока никакого оптимизма нет". 24 февраля началось вторжение.

В начале апреля выяснилось, что Путин отправил на войну курсантов.

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Евгений Пилипенко

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