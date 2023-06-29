Запад сильно ошибся с реакцией на Каховскую ГЭС, это поощряет Путина – евродепутат

Запад совершил ошибку, жестко не отреагировав на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказал Андрюс Кубилюс – депутат Европарламента (фракция ЕНП) и бывший премьер-министр Литвы.

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"Отсутствие реакции поощряет Путина, особенно когда Путин находится в такой катастрофической внутренней ситуации после путча Пригожина. И мы можем лишь догадываться, какими будут его следующие шаги", – говорит Кубилюс.

По его словам, Каховская катастрофа – это нечто вроде применения оружия массового поражения. В международном праве есть нормы, регулирующие, как должно реагировать на такие случаи международное сообщество.

"К сожалению, это не было сделано, когда была разрушена Каховская дамба, не было оценено, что Кремль применил оружие массового уничтожения… Поэтому я вижу действительно очень большую ошибку Запада. Если Кремль воспримет реакцию Запада за слабость, это может подтолкнуть его к еще более опасным шагам", – сказал Кубилюс.

Экс-премьер Литвы хотел бы видеть гораздо более четкую позицию Запада, как избегать трагедий, подобных Каховке, и потенциальной еще большей катастрофы на ЗАЭС.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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