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Захід сильно помилився з реакцією на Каховську ГЕС, це заохочує Путіна – депутат Європарламенту

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 17:30
Захід сильно помилився з реакцією на Каховську ГЕС, це заохочує Путіна – депутат Європарламенту - Фото
Андрюс Кубілюс (фото - Andrius Kubilius, Facebook)

Захід зробив помилку, жорстко не відреагувавши на підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви.

"Відсутність реакції заохочує Путіна, особливо коли Путін перебуває в такій катастрофічній внутрішній ситуації після путчу Пригожина. І ми можемо лише здогадуватися, якими будуть його наступні кроки", – каже Кубілюс.

За його словами, Каховська катастрофа – це щось на кшталт застосування зброї масового знищення. У міжнародному праві є норми, які регулюють, як має реагувати на такі випадки міжнародна спільнота.

"На жаль, цього не було зроблено, коли була зруйнована Каховська гребля, не було оцінено, що Кремль застосував зброю масового знищення… Тому я бачу дійсно дуже велику помилку Заходу. Якщо Кремль сприйме реакцію Заходу за слабкість, це може підштовхнути його до ще більш небезпечних кроків", – сказав Кубілюс.

Експрем’єр Литви хотів би бачити набагато чіткішу позицію Заходу, як уникати трагедій, подібних до Каховки, та потенційної ще більшої катастрофи на ЗАЕС.

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Марко Сировой
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