Захід сильно помилився з реакцією на Каховську ГЕС, це заохочує Путіна – депутат Європарламенту

Захід зробив помилку, жорстко не відреагувавши на підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Відсутність реакції заохочує Путіна, особливо коли Путін перебуває в такій катастрофічній внутрішній ситуації після путчу Пригожина. І ми можемо лише здогадуватися, якими будуть його наступні кроки", – каже Кубілюс.

За його словами, Каховська катастрофа – це щось на кшталт застосування зброї масового знищення. У міжнародному праві є норми, які регулюють, як має реагувати на такі випадки міжнародна спільнота.

"На жаль, цього не було зроблено, коли була зруйнована Каховська гребля, не було оцінено, що Кремль застосував зброю масового знищення… Тому я бачу дійсно дуже велику помилку Заходу. Якщо Кремль сприйме реакцію Заходу за слабкість, це може підштовхнути його до ще більш небезпечних кроків", – сказав Кубілюс.

Експрем’єр Литви хотів би бачити набагато чіткішу позицію Заходу, як уникати трагедій, подібних до Каховки, та потенційної ще більшої катастрофи на ЗАЕС.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, – читайте у розборі LIGA.net.

Читайте також: Розбір | Україна кричить про ЗАЕС – Захід (не) реагує. Що пропонує Офіс Зеленського

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.