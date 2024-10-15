Запад устает от Украины, Ближний Восток забирает внимание на себя – глава МИД Финляндии

По словам Элины Валтонен, угроза усталости Запада "реальна и она растет"

Элина Валтонен (Фото: ЕРА)

Западные союзники все больше устают от поддержки Украины, заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она подчеркнула, что одна из причин – отвлекающий внимание Запада конфликт на Ближнем Востоке, передает Financial Times.

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Глава финской дипломатии отметила, что некоторые западные чиновники начали неформально обсуждать, как можно добиться прекращения огня, несмотря на то, что российские войска оккупировали около 20% территории Украины.

По словам Валтонен, угроза усталости Запада "реальна и она растет".

Министр отметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы, и что именно эта тема доминировала в обсуждениях на недавней сессии Генассамблеи ООН, которая состоялась в прошлом месяце.

9 октября 2024 года Киевский международный институт социологии провел опрос, результаты которого продемонстрировали следующий: почти 50% украинцев считают, что Запад продолжает помогать Украине и настаивать на справедливом для нее мире.