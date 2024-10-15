Захід втомлюється від України, Близький Схід бере на себе увагу – глава МЗС Фінляндії

За словами Еліни Валтонен, загроза втоми Заходу "реальна і вона зростає"

Еліна Валтонен (Фото: ЕРА)

Західні союзники все більше втомлюються від підтримки України, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Вона наголосила, що одна з причин – конфлікт на Близькому Сході, який відвертає увагу Заходу, передає Financial Times.

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Глава фінської дипломатії зазначила, що деякі західні чиновники почали неформально обговорювати, як можна досягти припинення вогню, попри те, що російські війська окупували близько 20% території України.

За словами Валтонен, загроза втоми Заходу "реальна і вона зростає".

Міністерка зазначила, що конфлікт на Близькому Сході відвертає увагу та ресурси, і що саме ця тема домінувала в обговореннях на нещодавній сесії Генасамблеї ООН, яка відбулася минулого місяця.

9 жовтня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, результати якого продемонстрували наступне: майже 50% українців вважають, що Захід продовжує по змозі допомагати Україні та наполягати на справедливому для неї мирі.