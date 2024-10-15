Захід втомлюється від України, Близький Схід бере на себе увагу – глава МЗС Фінляндії
Західні союзники все більше втомлюються від підтримки України, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Вона наголосила, що одна з причин – конфлікт на Близькому Сході, який відвертає увагу Заходу, передає Financial Times.
Глава фінської дипломатії зазначила, що деякі західні чиновники почали неформально обговорювати, як можна досягти припинення вогню, попри те, що російські війська окупували близько 20% території України.
За словами Валтонен, загроза втоми Заходу "реальна і вона зростає".
Міністерка зазначила, що конфлікт на Близькому Сході відвертає увагу та ресурси, і що саме ця тема домінувала в обговореннях на нещодавній сесії Генасамблеї ООН, яка відбулася минулого місяця.
- 9 жовтня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, результати якого продемонстрували наступне: майже 50% українців вважають, що Захід продовжує по змозі допомагати Україні та наполягати на справедливому для неї мирі.